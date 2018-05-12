Ukrayna’lı İryna Panchenco; Müslüman oldu

İl Müftülüğümüze Müslüman olmak için müracaat eden İryna Panchenco, kelime-i şahadet getirerek Müslüman olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Müslümanlığa geçtiği için mutlu olduğunu belirten Panchenco, ismini de “İrem” olarak değiştirdi. İrem hanımın ihtida merasimine eşi Mustafa Yektin, eşinin arkadaşı ve İl Müftü yardımcısı Fatma Feyza Güner ile İl Müftülüğü Vaizi Dr. Ahmet Yalçın katıldı.

İl Müftüsü Güven, İryna Panchenco Müslüman olmasına neyin vesile olduğu sorusuna, İryna Panchenco eşi Mustafa Yektin,

“Kendisi zaten tarihçi olduğu için dinler hakkında bilgisi vardı. Bana kendisi evlenmemiz için mutlaka Müslüman olmama gerek var mı? Diye sorduğunda; ben de kendisine hayır dedim. Ama Müslüman olursa sevineceğimi söyledim. Kendisi de İslam dinini araştırdı ve Müslüman olmaya karar verdi” dedi.

Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasimi İl Müftümüz Sayın Güven’in, İslam Dini’nin temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından İrem hanım’ın kelime-i şahadet getirmesi ve yapılan dua ile son buldu.

İhtida töreni sonrasında İl Müftümüz Güven, İrem Hanım’a “İhtida Belgesi”ni ve Müslüman olduğu günün anısına Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Rusça Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Kurum Haberi







