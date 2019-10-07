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Ukraynalı turizmcilere Kayseri sunumu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, başta Erciyes Kış Turizm Merkezi olmak üzere Kayseri’nin tarihi ve doğal değerlerini tanıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ukraynalı turizmcilerle Erciyes’te bir araya geldi.

Ukraynalı turizmcilere Kayseri sunumu

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Ukraynalı turizmcilerin Kayseri’ye ilgisi daha da artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ukrayna’dan gelen turizm acenteleriyle Erciyes’te bir araya gelerek sohbet etti. Erciyes’te Ukraynalı turizmcilerle bir de toplantı gerçekleştirildi ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı tarafından Kayseri’nin turizm değerleriyle ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı.



Geçen kış döneminde, 4 aylık süre içinde Ukrayna’nın başkenti Kiev ile Kayseri arasındaki charter seferler ve İstanbul üzerinden aktarmalı olarak yaklaşık 6 bin Ukraynalı ziyaretçiyi Kayseri’de ağırladıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, gelen tüm ziyaretçilerin şehrimizden yüzde 100 memnuniyetle ayrıldıklarını söyledi. Ukraynalı turizmcilerin de Kayseri’yi çok beğendiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu yıl yapılacak olan çalışmalarla charter seferlerin sayısının daha da artacağını kaydetti. 
 

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