Ulaşım A.Ş.'den Mehmetçiklere destek

Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden olan Ulaşım A.Ş.’den Barış Pınarı Harekatı’na anlamlı bir destek geldi. Ulaşım A.Ş. personeli mesaiye başlamadan önce toplu halde asker selamı vererek İstiklal Marşı’nın üçüncü kıtasını okudu. “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım” dizelerini okuyan Ulaşım A.Ş. personeli, “Barış Pınarı Harekatında Ulaşım A.Ş. olarak Mehmetçiğimizin yanındayız” mesajını verdi.
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