Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ulaşım A.Ş.'den Mehmetçiklere destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK’in Kartal Şehitliğini ziyaret ederek ve Mehmetçiğe mesajlar yazarak Barış Pınarı Harekatı’na verdiği desteğin ardından bir destek de Ulaşım A.Ş. personelinden geldi. Mesaiye başlamadan önce toplu olarak İstiklal Marşı’nın üçüncü kıtasını okuyan Ulaşım A.Ş. personeli, selam durdu ve “Mehmetçiğimizin yanındayız” mesajı verdi.

Ulaşım A.Ş.'den Mehmetçiklere destek

Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden olan Ulaşım A.Ş.’den Barış Pınarı Harekatı’na anlamlı bir destek geldi. Ulaşım A.Ş. personeli mesaiye başlamadan önce toplu halde asker selamı vererek İstiklal Marşı’nın üçüncü kıtasını okudu. “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım” dizelerini okuyan Ulaşım A.Ş. personeli, “Barış Pınarı Harekatında Ulaşım A.Ş. olarak Mehmetçiğimizin yanındayız” mesajını verdi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇUlaşım AŞMehmetçikPersonel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.