Ulaşım A.Ş.'den Mehmetçiklere destek Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK’in Kartal Şehitliğini ziyaret ederek ve Mehmetçiğe mesajlar yazarak Barış Pınarı Harekatı’na verdiği desteğin ardından bir destek de Ulaşım A.Ş. personelinden geldi. Mesaiye başlamadan önce toplu olarak İstiklal Marşı’nın üçüncü kıtasını okuyan Ulaşım A.Ş. personeli, selam durdu ve “Mehmetçiğimizin yanındayız” mesajı verdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:07