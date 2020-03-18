Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta başından bu yana etkili olan kar yağışının meydana getirdiği olumsuzluklara anında müdahale etti. Kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan yol açma ve kar temizleme ekipleri 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezindeki ekiplerin yanı sıra ilçelerde 7 bölgede konuşlanan ekipler yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelere anında müdahale ediyorlar. Yapılan çalışmalar sonucu ilçeler ve bağlı mahalleler ile kent merkezinde kapalı yol bulunmuyor.
Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş
Ulaşımda aksama yaşanmadı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 24 saat esaslı çalışmaları sonucu olumsuz hava koşulları ulaşımı etkilemedi. Kent merkezi ve ilçelerde kar temizleme ve yol açma çalışmaları kesintisiz devam ediyor.
18 Mart 2020 Çarşamba 15:46
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta başından bu yana etkili olan kar yağışının meydana getirdiği olumsuzluklara anında müdahale etti. Kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan yol açma ve kar temizleme ekipleri 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.