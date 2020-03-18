Ulaşımda aksama yaşanmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta başından bu yana etkili olan kar yağışının meydana getirdiği olumsuzluklara anında müdahale etti. Kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan yol açma ve kar temizleme ekipleri 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Kent merkezindeki ekiplerin yanı sıra ilçelerde 7 bölgede konuşlanan ekipler yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelere anında müdahale ediyorlar. Yapılan çalışmalar sonucu ilçeler ve bağlı mahalleler ile kent merkezinde kapalı yol bulunmuyor.



Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş