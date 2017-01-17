Ulaşımda sorunumuz yok Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Ulaşımda herhangi bir sorunumuz yok; ama çok daha iyi olmak için çalışıyoruz.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, zaman zaman eleştiriler yapılsa da Kayseri'nin trafik açısından Türkiye'nin en iyi şehirlerinden birisi olduğunu belirtti. Son verilere göre Kayseri'deki araç sayısının 350 bine ulaştığını ve bu denli artışa rağmen pik saatler dışında trafikte herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını ifade eden Başkan Çelik, yeni açılan yollar, yol genişletmeleri ve kavşak düzenlemeleriyle pik saatlerdeki sorunu da büyük çapta çözdüklerini söyledi.

Kayseri'nin kendi dengindeki şehirlere göre trafik ve ulaşımda en iyi şehir olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Ulaşımda herhangi bir sorunumuz yok; ama çok daha iyi olmak için çalışıyoruz. Bu konuda çok önemli projelerimiz var. 2017 yılını ulaşım yılı ilan ediyoruz. Hayata geçireceğimiz projeleri önümüzdeki günlerde hemşehrilerimizle paylaşacağız. Yapacağımız projelerle ulaşım ve toplu taşımada örnek gösterilen bir il olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurum Haberi

