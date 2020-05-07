Ulaştırma Bakanı’ndan iki proje için müjde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında yapılan toplantıya katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı ilgilendiren Kayseri’nin projeleriyle ilgili bir brifing sundu. Bakan Karaismailoğlu, toplantıda iki ayrı projeyle ilgili müjde vererek en kısa sürede ihaleye çıkacaklarını söyledi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 17:34