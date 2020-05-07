Ulaştırma Bakanı’ndan iki proje için müjde

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı ilgilendiren Kayseri projeleriyle ilgili kapsamlı bir sunum yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na getirilmesi nedeniyle Bakan Adil Karaismailoğlu’nu tebrik etti ve Bakan Karaismailoğlu’nun yerel yönetimlerin içinden gelmesi nedeniyle belediyeler için şans olduğunu söyledi. Kayseri’nin çevresindeki 8 ili kapsayan bir cazibe merkezi olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu anlamda ulaşım projelerinin önem taşıdığını kaydetti. Konuşmasında Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent raylı sistem hattı projesinden bahseden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu hattın Kayseri için çok önemli olduğunu belirtti. Yeni havalimanı projesinde yer alan terminal binaları ve apron konusunu da dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri Havaalanı’ndaki yolcu potansiyelinin hızla arttığını vurguladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Ankara Hızlı Tren Hattı, Boğazköprü Lojistik Köyü, Niğde-Ankara otoyoluna Kayseri’nin bağlanması, Kayseri-Kahramanmaraş yeni güzergah projesi gibi projelerle ilgili de bilgiler verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın sunumunun ardından iki müjdeyi paylaşarak iki projenin ihalesinin yakında yapılacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent raylı sistem hattı ile Havaalanı Projesinin ihalesi için son aşamaya geldiklerini ve en kısa sürede ihalelerin yapılacağını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na getirilmesi nedeniyle Bakan Adil Karaismailoğlu’nu tebrik etti ve Bakan Karaismailoğlu’nun yerel yönetimlerin içinden gelmesi nedeniyle belediyeler için şans olduğunu söyledi. Kayseri’nin çevresindeki 8 ili kapsayan bir cazibe merkezi olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu anlamda ulaşım projelerinin önem taşıdığını kaydetti. Konuşmasında Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent raylı sistem hattı projesinden bahseden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu hattın Kayseri için çok önemli olduğunu belirtti. Yeni havalimanı projesinde yer alan terminal binaları ve apron konusunu da dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri Havaalanı’ndaki yolcu potansiyelinin hızla arttığını vurguladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Ankara Hızlı Tren Hattı, Boğazköprü Lojistik Köyü, Niğde-Ankara otoyoluna Kayseri’nin bağlanması, Kayseri-Kahramanmaraş yeni güzergah projesi gibi projelerle ilgili de bilgiler verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın sunumunun ardından iki müjdeyi paylaşarak iki projenin ihalesinin yakında yapılacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent raylı sistem hattı ile Havaalanı Projesinin ihalesi için son aşamaya geldiklerini ve en kısa sürede ihalelerin yapılacağını kaydetti.
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