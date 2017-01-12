Ülkemize katkıya devam edeceğiz ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile şehrimizdeki basın mensupları ile biraraya geldi. Güven burada yaptığı açıklamada ülkenin gelişimine katkıyı hedef alan bir üniversite olmaya çalıştıklarını söyledi.

Personel Yemekhanesi VİP Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Genel Sekreter Doç. Dr. Eyyup Ecevit, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ile Kayseri’de faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Etkinlikte konuşmasına tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başlayan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, üniversiteleri ile basın mensupları arasında her zaman iyi ilişkiler olduğunu kaydetti.



Basın hep destekçimiz oldu

Kayseri’deki tüm basın mensuplarının üniversiteye her zaman destek olduğunu vurgulayan Rektör Güven, “Önümüzdeki süreçte de bu desteğin devam edeceğine inanıyorum. Şehrin ve Üniversitemizin gelişmesi içinde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizler gazeteci arkadaşlarımızı, bizlerin ve vatandaşların sahadaki temsilcileri olarak görüyoruz” dedi.



Yatay büyüme tamamlandı dikey büyüyeceğiz

Bugün gelinen noktada ERÜ’nün Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında olduğunu belirten Güven, sözlerini şöyle sürdürdü, “Tabiki dönem dönem sıkıntılı süreçler oluyor. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılı süreçler var, bunlar her kurumu etkilediği gibi, bizleri de etkiliyor. Fakat Erciyes Üniversitesi rutin işlerine devam ederek gelişmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Bugün gelinen noktada Erciyes Üniversitesi, Türkiye’nin sayılı en büyük üniversiteleri arasına girmiş durumda. Birçok ulusal ve uluslararası derecelendirme kurumlarına baktığımızda ilk altılarda-yedilerde yer alıyoruz. Üniversitemiz yatay büyümesini tamamlamış, bundan sonra dikey büyümeyi esas alan ve ülkenin gelişimine katkıyı hedef alan bir üniversite olmaya çalışmaktadır. Bu amaçla da bilimsel ve teknolojik anlamda ülkemize, şehrimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şehirde faaliyet gösteren birçok kuruluşa destek ve katkı vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise sohbet toplantısına ev sahipliğinden dolayı Rektör Güven’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ise Rektör Güven, basın mensuplarının sorularına cevaplandırdı.

İHA

