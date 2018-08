Kayseri Şeker tarla günleri etkinliğindeki uygulama tarlalarındaki incelemeler sonunda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Kayseri Şeker işini ciddiye alan, işini seven, bu konuda çiftçisine başarılı imkanlar sunmaktan mutlu olan bir yönetim anlayışına sahiptir. O nedenle bizim bu anlayış içerisinde yaptığımız uygulamalar başarılı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Biz illa birilerine rol model olalım iddiasında değiliz ama biz işimizi en iyi şekilde en başarılı şekilde yapmak suretiyle Dünyayla rekabet edecek şekilde yapma iddiasındayız” dedi.

Akay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bizim bu başarılı çalışmalarımızı örnek almak isteyenlere de her zaman kapımızda gönlümüz açıktır. Çünkü biz bilgiyi kıskanan bu bir anlayışta değiliz bilginin yayılması gerektiği anlayışındayız. Ülkemizin kalkınmasında en öncelikli konu özellikle tarımsal üretimdir. Bu çerçevede bizim uygulamalarımızdan faydalanmak isteyenlere de her bir şekilde bilgimizi de kıskanmadım paylaşmak niyetindeyiz dedi Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Kayseri Şeker uygulama tarlalarında özellikle firmaların çeşitli uygulamalarına şahit olduk. Onlar sağ olsunlar bu konuda bizimle işbirliği yapıyorlar tabi bu çalışmalarımız biz yaparken aynı zamanda üniversiteyle de işbirliği çerçevesinde yapıyoruz. Çiftçilerimize bu uygulamaların sonuçlarını göstermeye çalışıyoruz. Uygulama alanlarındaki tarlalarımızda yapılan uygulamaların başında damla sulama sistemi geliyor. Damla sulama sistemi Türkiye'de mutlaka gündem oluşturması gereken bir husustur. Özellikle şekerpancarı tarımında dikkat alması gereken bir durum. Buna hep birlikte büyük gayret göstermeliyiz. Çünkü ülkemiz su fakiri bir ülkedir bunu kabul etmemiz lazım. Su fakir ülkede suyun en doğru en verimli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bunun en geçerli yolu damla sulama olarak görülüyor. Biz de bu nedenle uygulama alanlarımızda damla sulama uygulamalarını gerçekleştirmeye çalıştık. Sonuçlarını da arkadaşlarımız hasat sonunda değerlendirecekler. Damla sulamada şuana kadar elde edilen sonuç yüzde otuz- otuz beş seviyesinde bir su tasarrufu sağlanıyor. Bu tabi çok önemli bir rakam belki sezon sonuna kadar hasat dönemi bitimine kadar. Bu oran yüzde elli ‘ye kadar çıkabilir. İşte ülkemizin su fakiri ülke olduğunu dikkate alacak olursak çok önemli bir durum olduğunu düşünebiliriz. Çiftçilerimizin en önemli masraf kalemlerinden bir tanesi sulama maliyetidir. Biz bir taraftan çiftçimizin gelirini artırma mücadelesini verirken tabii maliyetini düşürmeyi de dikkate almamız lazım. Maliyeti düşürmeden gelirini artırmak, sadece fiyatla gelir atmak mümkün değildir. Verimliliği artırmanın yanında hem de maliyeti düşürmek lazım işte bu damlama sulama sistemi bu konuda bize önemli bir açılım sağlayacaktır. Bu incelemeler esnasında çiftçilerimizin de engin tecrübelerine bir kez daha şahit oldum.

Tokat Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Ferhat Gül etkinlik alanını gezdikten sonra yaptığı açıklamada; “Şeker Pancarı sektörümüzü yakından ilgilendiren, Pancar ekimi, ilaçlama, tohum, gübre, sulama sistemlerindeki gelişmeler ve yeni uygulamaları yakından gördüğümüz Kayseri Şeker tarafından organize edilen tarla günlerine yönetim ve üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Hüseyin Akay Başkanın önderliğinde yapılan bu tarla günleri Organizasyonundan çok memnun olduk. Burada bölgemizdeki uygulamaların da haricinde diyebileceğimiz sulama sistemleri, tohumculuk, çapalama, ilaçlı mücadele konularındaki gelişmeleri ve yenilikleri gördük. Biz zaman zaman yurtiçi ve yurt dışındaki tarım fuarlarına da katılıyoruz ama buradaki farklılık bu konularda bizzat uygulamalı ve arazide görerek tanıtımlar yapıldı. Bu gibi organizasyonların daha faydalı olduğunu düşünüyoruz” dedi.