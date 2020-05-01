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“ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., Covid 19 sürecinde evlerinde kalmak zorunda olanlar için farklı mahallelerde gerçekleştirdiği etkinliklerine devam ediyor. Kılıçaslan Mahallesi’nde yapılan gösterileri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da takip ederek mahalle halkına hitap etti.

“ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş.’nin Kılıçaslan Mahallesi’ndeki etkinliklerine katıldı. Etkinlikleri balkon ve pencerelerinden takip eden vatandaşlara seslenen Başkan Memduh Büyükkılıç, Covid 19 ile mücadele sürecinde kurallara uyarak salgının önlenmesine büyük destek veren Kayseri halkına teşekkür etti.


 
Kurallara uyulmaya devam edildiği sürece Kayseri’nin bu süreci en az sıkıntıyla atlatan il olabileceğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Allah’ın izniyle bu sıkıntıları aşacağız. Yeter ki birbirimize ve ülkemize sahip çıkalım. Yavrularımızın geleceği için hep beraber gayret göstereceğiz. Ülkemizle, Cumhurbaşkanımızla, sağlık ordumuzla, güvenlik güçlerimizle, zabıtamızla, belediye çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Birbirimize sahip çıktığımızda daha da güçlü olacağız. İnsanlığın ihtiyacı olan her alanda ‘İyi ki varsın Türkiye” şeklinde konuştu.
 

Kurumsal

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