Ülkü Ocakları Çalıştayı tamamlandı Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından 4’üncüsü düzenlenen çalıştay programı tamamlandı.

16 ilçenin ocak, orta öğretim, bayan teşkilatı ve üniversitelerin katıldığı çalıştaya Basın Yayın birimi , Dergi birimi, Eğitim Birimi, Teşkilatlandırma Birimi, Sosyal Faaliyetler Birimi, Orta öğretim birimi sorumluları iştirak etti.

4 oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk oturumunda konuşma yapan İl Ocak Başkanı Aytaç Gezici, içerisinde bulunduğumuz süreci dikkate alarak, bu birimlerin önemine değindi.

Geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi makamlara bu kadroların oturacağını belirten Gezici, seminerler ve sunumların ardından İl Ocak Birim Başkanları ile birlikte katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Kurum Haberi

