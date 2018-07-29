Ülkü Ocakları Kayseri'de Askıda Ekmek Kampanyasını başlattı

Ekmek fiyatlarına yüzde 15 zammın geleceği söylentileri üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda, kent merkezi ve ilçelerde Askıda Ekmek Kampanyası başlattıklarını ifade eden Başkan Çolak, durumu iyi olan vatandaşlardan kampanyaya destek beklediklerini söyledi. Kayseri'de yardımlaşma duygusunu, Türk gelenek ve adetlerini yaşatmak istediklerini ifade eden Başkan Çolak; "Bildiğiniz üzere dün Milliyetçi Hareket Partisi’nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli ekmekteki zam artışıyla alakalı bir açıklama yapmış; ‘Biz bu ekmeğe gelen yüzde 15 zammın ardından toplumda yardımlaşma ve dayanışma dinamiklerini harekete geçirmek için askıda ekmek kampanyasını başlatıyoruz demişti. Biz de ülkü ocakları il başkanlığı olarak Kayseri’de bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Bugün Kayseri’nin bütün ilçesinde bulunan 15 ülkü ocakları ilçe başkanlığımız ve il başkanlığımızla beraber fırınlarımıza, esnaflarımıza bu konuyla alakalı bilgilendirme yaparak rica ediyoruz. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir anlayışıyla toplumda yardımlaşma ve dayanışma dinamiklerini harekete geçirmek için fırıncı esnaflarımızı ziyaret ederek kendilerine dolabın içerisinde askıda ekmek kampanyasını başlatıyoruz. Bize anlayış gösteren esnafımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hiçbir fakir, fukara vatandaşımız çekinmeden fırınlardan, esnaflardan, ekmek satan bütün işyerlerinden ‘askıda ekmek var mı’ diye ekmek talep etsinler. Özellikle de durumu iyi olan vatandaşlardan rica ediyorum, 2 ekmek alıyorsak bir ekmek parası da işletmeye bırakarak hem Allah’ın rızasını kazanalım hem de huzur şehri olan Kayserimizde yardımlaşma duygusunu, geçmiş dönemden beri Türk’ün örfünü, adetini, geleneğini yaşatalım diyorum" ifadelerini kullandı.



Kampanyanın başlamasıyla bazı vatandaşlar da destek vererek 'Askıda Ekmek Dolabına' ekmek yardımında bulundu.

