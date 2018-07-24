Ülkü Ocaklarından Çocuk İstismarına Tepki!

Çocukları tehdit eden ve toplumda infiale yol açan çocuk istismarı olaylarında artış görüldüğünü ifade eden Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak “ Ahlâk timsali toplumumuzda son dönemde yaşanan olaylar, hepimizi derinden yaralamıştır. Masum yavrularımıza karşı sapkın davranışlar sergileyenlere müsamaha gösterilmemelidir. Biz de Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı olarak, anasının babasının gözünün nuru yavrularımıza karşı işlenen insanlık dışı suçlarla ilgili toplumumuzu bilgilendirme maksatlı çalışmalar yapıyoruz. Tüm ilçe başkanlıklarımızda bu kapsamda yetişkinlere yönelik eğitim ve farkındalık oluşturma programları gerçekleştiriyoruz. Son olarak Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanlığımız tarafından stant kurup ilçe meydanını afişlerle süslerken, geleceğimiz olan çocuklara da 2 bin adet balon dağıttık. Bu konuya yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.



Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ‘Başbuğ Alparslan Türkeş Yaz Kursu’nun da devam ettiğini belirten Başkan Volkan Çolak “ Türk Gençliği’nin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Verilen eğitimin yanı sıra planladığımız geziler ve spor faaliyetleri ile kurs katılımcılarını sosyal anlamda da bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Okulların tatile girmesi ile birlikte Fırat Yılmaz Çakıroğlu Okuma Salonu ve Etüd Merkezi’nde Kuran’ı Kerim, Matematik, İngilizce ve Tekvando eğitimleri verilirken, müze ve tarihi yapılar, hayvanat bahçesi ziyaretleri ile doğa yürüyüşleri gerçekleştirilmektedir. Gençlerimizin yaz tatillerini kötü alışkanlıklardan uzak bir şekilde Türk-İslam şuuruyla dolu dolu bir şekilde geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. “ dedi. [Kurumsal]



