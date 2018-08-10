ÜLKÜ OCAKLARINDAN KAYSERİSPOR ZİYARETİ  

İl Başkanı Volkan Çolak öncülüğünde gerçekleşen ziyarette Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve diğer yöneticiler hazır bulundu. Pazartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesi takıma moral vermek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, “Bize göre milliyetçilik şehrini sevmekle başlar. Bu şehirde doğduk, bu şehirde yetiştik. Bu bağlamda şehrimizi temsil eden bütün değerlere sahip çıkıyoruz. Kayserispor ’da Kayserimizi başarıyla temsil etmekte bize gurur vermektedir. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı olarak dün de bugün de yarın da Kayserispor ’un yanındayız, Kayserisporluyuz. Hazırladığımız 10 bin adet el ilanını şehrimizin merkezi bölgelerinde maç gününe kadar dağıtarak hemşerilerimizi sezonun açılış karşılaşmasına davet ediyoruz. Biz de Ülkü Ocakları olarak Pazartesi günü Antalyaspor müsabakasında takımımıza tribünlerden destek vereceğiz. Yeni sezonun Kayserisporumuz için başarılı geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir’de Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Kayserispor bu şehrin, bu şehirde yaşayan herkesindir. Beraber sahip çıkmamız gereken bir değerdir. Göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak’ın şahsında tüm ülkücülere teşekkür ediyorum” dedi.

Antrenmanın ardından futbolculara Ülkü Ocakları İl Yönetimi tarafından tatlı ikram edilirken, günün anısına İl Başkanı Volkan Çolak, Kulüp Başkanı Erol Bedir’e kitap armağan etti.

