ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN LOKMA İKRAMI

Hain terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da yaptığı darbe kalkışmasının ikinci yıldönümü Cumhuriyet Meydanı’nda anıldı. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı Demokrasi Zaferinin ikinci yılında şehitleri anmak için Bürüngüz Camii’nde okunan Kur’an tilavetinin ardından İl Başkanı Volkan Çolak eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda açtığı standa da aziz şehitlerin hatırasına 10.000 adet lokma ikramında bulundu. Gün boyu standı ziyaret eden ailelerin çocuklarına ise boyama kitabı, hikâye ve yapboz hediye edildi. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak yaptığı açıklamada, “İl başkanlığımız olarak Demokrasi zaferinin 2. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda standımızı kurup aziz şehitlerimiz hatırasına 10.000 adet lokma dağıttık. Akabinde Bürüngüz Camii'nde Kur'an okuttuk. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi 12 Eylül'de bizim çocuklarımız kazandı diyorlardı, çok şükür 15 Temmuz'da ABD'nin gayri meşru çocukları kaybetti. Biz sadece 15 Temmuz’ da değil bir ömür Vatan nöbetindeyiz. Ülkücü Hareket bu devleti 3-5 haine bırakmayacak, bu uğurda serden geçecek kadar kararlıdır. Devletimizin bekasının tehdit altında olduğu her dönemde ülkücüler canı pahasına mücadele etmiştir, bundan sonra da etmeye devam edecektir. Allah Devletimizin birliğini, bölünmez bütünlüğünü daim etsin. Bu vatan için bayrağa kan olan bütün şehitlerimizin mekânları cennet olsun” diye konuştu. [Kurumsal]



