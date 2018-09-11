“ÜLKÜCÜ HAREKET 5 BİN KERE CAN VERSE DE DEVLETİNE SIRTINI DÖNMEMİŞTİR”

Ülkücü Hareketin ortaya çıktığı günden bugüne kadar Türk Devleti’nin mevcudiyeti için fikri mücadele verdiğini ifade eden Volkan Çolak, “ Devletimiz ve aziz milletimiz tarih boyunca çeşitli sınavlardan geçmiş, bütün tehlikeleri bertaraf etmiştir” dedi.



Başkan Volkan Çolak açıklamasında şunları söyledi: “12 Eylül 1980 öncesi yaşanan olaylarda da Türk topraklarında komünizmin pençelerinden korunma refleksi gösterilmiştir. O dönem yaşanan olaylar basit bir “sağ-sol” kavgası gibi gösterilmeye çalışılsa da devletimiz o dönem bölücülere karşı varoluş mücadelesi vermiştir. Bu mücadelede de en önde vatanın kahraman evlatları, Ülkücü ağabeylerimiz bulunmuştur. Emperyalizmle savaştığını iddia ederek komünizmin bayrağını sallayanlar, milletimize bir başka zararlı ve yabancı fikri musallat etmişlerdir. Kısacası asıl hedefin Türk Devleti olduğu görülememiş, gafillerin kızıl propagandalarına izin verilmiştir. Övünülerek tarafsız kalınmış ve bu affedilemez zafiyet 5 bin ülkücünün şehadetine vesile olmuştur. Ülkücüler 5 bin kere can verse de bir gün olsun ebed müddet diye bildiğimiz devletimize sırt dönmemiştir. Eğer ki devletini ve vatanını sevmek suçsa ülkücülerin, tek suçu budur.”



Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Çolak, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkücü Hareketi tarih, vatan sevdalıları diye yazacaktır. Fakat o dönem muktedir olanlar haksız, hukuksuz mahkemelerle, adaletsizliğin ve zulmün adı olarak anılmaya devam edecektir. Zaman geçecek yeni ithal ve zararlı fikirler bu toprakları tehdit edecektir. Ama ülkücü hareket ve onun şerefli mensupları, Mete Han’dan, Osman Gazi’den, Mustafa Kemal Atatürk’ten, Başbuğ Alparslan Türkeş’ten aldığı bayrağı asla yere düşürmeyecektir. Bu vesileyle başta ülkücü şehitlerimiz olmak üzere Türklük için ve Türk Devleti için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”





Haber: Fatih BAR







