“ÜLKÜCÜLERİN AHI TUTTU”

MHP İl Başkanı Serkan Tok Pınarbaşı Belediye seçimini kaybetmiş olmalarına ilişkin de, “Bütün ülkücü kimliğimle yemin ediyorum ki, ne pahasına olursa olsun Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanacağız. Ben sadece bir yol kazası olarak bakıyorum olaya, hak ve layık yerini bulacaktır” diye konuştu.



Başkan Tok, İYİ Parti’nin gittikçe eriyeceğini ve kan kaybetmeye devam etmeye mahkum olduğunu belirterek, “Zaman geçtikçe herkes herşeyi daha iyi görecek, İYİ Parti’den daha da çok kopmalar olacak” dedi.





