Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk AGÜ’de Anıldı

Sümer Kampüsü Rektörlük Binası önündeki tören alanında yapılan anma töreni 09.05’te sirenlerin çalmasıyla başladı, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Törende ilk olarak Türk Dili Bölümü Başkanlığı Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Kayasandık günün anlam ve önemini anlattı.

Atatürk’ün yurtseverliği, inkılap ve ilkeleri hatırlatan Kayasandık, “15 Temmuz darbe girişimi ile derin bir sarsıntı geçiren Türk Ulusu olarak, Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetimizi kuran kahramanlara minnet ve şükran duygularımız artarak büyüyor. Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde anarken, aslında tek yapmamız gereken onu anlamaya çalışmaktır” dedi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Özgür Balkılıç da konuşmasında Atatürk’ün yurttaşlık ve vatan sevgisini anlattı.

“Mustafa Kemal ve onun mirası, onun mirasının izini, her şeyden önce cumhuriyet, yani cumhurun iktidarı fikrinde, yurttaşlık ideasında ve yurttaşlık bilincinde sürebiliriz” diyen Dr. Balkılıç, Atatürk’ün idealist olduğunu vurguladı.

Balkılıç, “Atatürk’ün reformlarının en önemli hedeflerinden birisi de halkın arasında yaygın dogmatik düşünce tarzına karşı rasyonel, bilimsel düşünceyi yaymaktır. Kısacası aklın krallığını kurmaktır bu coğrafyada. Her türlü değeri sorgulama cesaretine sahip, zihni açık öğrenme merakı hiç bitmeyen nesiller yetiştirmektir. Bunun için eğitim reformunun en önemli bileşenlerinden bir tanesi de üniversite reformudur” diye konuştu.

Atatürk’ün toprağına ve halkına bağlı olduğunu, ancak bu sevginin kör bir sevgi olmadığını belirten Balkılıç, ülkesinin ve halkının yaşadığı trajedinin bütün sorumluluğunu üzerine aldığını sırtına aldığını ve bunun için bütün ömrünü adadığını kaydetti.

Balkılıç, “Tam da bunun içindir ki Atatürk, bizim ne yüreğimizden ne de aklımızdan çıkmayacaktır” dedi.

Anma törenine akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.