"Ulus devlet ilanı İsrail'in ayıbıdır"

Taş yaptığı açıklamada İsrail yönetiminin faşizan politikalarına bir yenisini daha eklediğini belirterek; "Kurulduğu 1948’den bu yana devamlı baskı, zulüm ve katliamlar yaprak Filistinli Müslümanları ata yadigarı topraklarından sürgün edip ülkelerini işgal eden, zorla gasp ettiği topraklara dünyanın dört bir yanından getirdiği Musevileri yerleştiren İsrail yönetimi, son günlerde faşizan politikalarına bir yenisini daha ekledi. İsrail parlamentosunda Arap milletvekillerinin tüm protesto ve engellemelerine rağmen çoğunluğun oyu ile İsrail’in Ulus Devlet olduğu ilan edildi. Bu kararla Filistin topraklarının sahibi Musevi kökenli İsrail vatandaşları olarak kabul edilip resmi dilin İbranice, başkentin Kudüs olduğu ilan edilmiş oldu. Bu kararla 1948’den bu yana katledilen, ülkelerinden zorla çıkarılan, birçoğu zorla sürgüne gönderilen Filistin topraklarının gerçek sahibi Müslüman Arap toplumu ve onların ana dili olan Arapça yok sayıldı. Son bir yıl içinde semavi dinlerin merkezi kutsal Kudüs şehrinin ABD başkanı Trump tarafından İsrail’in başkenti ilan edilmesinden cesaret alan İsrail hükümeti ve parlamentosu Yahudi ulus devletini ilan edip İbraniceyi resmi dil, Kudüs’ü başkent kabul ederken bu toprakların gerçek sahibi olan Müslüman Arapları ve onların ana dili Arapçayı tanımamakla dünyanın en Faşist, ayrımcı ve adaletsiz kararını alarak büyük bir insanlık ayıbına imza atmış oldu. Son günlerde bu karar yetmiyormuş gibi İsrail güvenlik güçleri bir yandan Kudüs ve Mescid-i Aksayı ziyarete gelen Müslümanlara zulümler yaparken, Filistin’in tamamında özgürlük için sokaklara çıkan silahsız Filistin halkını katletmeye diğer taraftan güvenlik güçlerinin kontrolünde binlerce fanatik Yahudi de Kudüs’te ki Müslümanların kutsal mabedi Mescid-i Aksayı işgal etmeye hız verdiler. Bunun yanında Filistin’in birçok yerinde Müslümanların evlerini yıkarak ve zorla el koyarak buralara dünyanın bir çok yerlerinden davet edip getirdikleri fanatik Yahudileri yerleştirmeye hız verdiler. MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak son aylarda Filistinli Müslümanlara karadan ve havadan yaptığı acımasız saldırılarla 300’den fazla Müslüman’ı katleden ulus devlet ilanı ile Musevilerin dışındaki Filistin halkını yok sayıp onların zorla işgal ettiği topraklarına dışarıdan getirdiği fanatik Yahudileri yerleştirerek insan haklarına ağır darbeler vuran İsrail’i şiddetle kınıyor, hukuksuz ve adaletsiz uygulamalarını kabul edilemez buluyoruz. Filistin de katledilen masumlara Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. Taş konuşmasını şu şekilde tamamladı; "İsrail’in geçmişten bu yana Müslümanlara yaptığı ve yapmaya da devam ettiği hukuksuz, adaletsiz ve vicdan dışı uygulamaların bir an önce sona erdirilmesi için İslam İşbirliği Teşkilatını, Birleşmiş Milletleri ve erdemli toplumları harekete geçmeye davet ediyoruz."

