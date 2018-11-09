Uluslararası Kalitede Tek Dağ Erciyes

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin devasa yatırımları ile Türkiye’nin en büyük ve gelişmiş kayak merkezi konumuna gelen Erciyes, son teknoloji ile donatılmış mekanik tesisleri, Alpler standardında pistleri, donanımlı insan kaynağı, hizmet kalitesi ile dünya çapında bir kayak merkezi olduğunu resmi olarak kanıtladı. Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Standardlar Organizasyonu (ISO) Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Belgelendirme Birliği (IQNet), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Uluslararası Tanınırlık Belgesi olan IQNet’i almaya hak kazandı.

Erciyes Dağı’nın 26 milyon m2 üzerine inşa edilen yatırımların mekanik tesislerin çalıştırılması ve bakımı, idari tesislerin ve birimlerin düzenli bir şekilde çalışmasını, dağ genelinde mevcut pistleri hazır hale getirerek hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlayan Erciyes A.Ş. TSE’nin denetimleri sonucu tam puanla Kalite Yönetim Sistemi’ni başarıyla uyguladığını ISO 9001-2015 belgesi ile ispatlayıp, IQNET sertifikası ile de kalitesini global olarak onaylattı. TSE Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş, ISO 9001 ve IQ Net belgelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e verdi.



“Yaptığımız işlerin kalitesi belgelendi”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Kış Sporları Merkezi’ni, aldıkları standart belgesiyle taçlandırdıklarını belirtti. Uluslararası ISO 9001 ve IQ Net belgelerini alarak Erciyes’i uluslararası seviyede bir kaliteye ulaştırdıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Buradaki tesislerimiz, servis, acil durum hizmetleri gibi tüm çalışmalar bir bütün olarak incelendi ve kalitesi bu sertifikasyonla belgelenmiş oldu. Türkiye’de kayak merkezleri içinde sadece Erciyes Kış Sporları Merkezi bu belgeyi almaya hak kazandı. Şu anda sadece Erciyes kalite belgeli bir kayak merkezi durumunda. Yaptığımız hizmetlerin ne derecede kaliteli ve nitelikli olduğu belgelenmiş oldu” diye konuştu.



“IQ net sertifikası ayrı bir güzellik”

TSE Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş da uzun bir çalışmanın sonucunda belgelendirmenin yapıldığını ifade ederek, “Yaklaşık 1 yıllık süreç nihai aşamaya geldi. Ciddi bir teknik ekip Ar Ge yaptı. Dokümantasyon hazırlığını ve sahada uygulama sürecini geçtiğimiz kış tamamladık. İnşallah bu yıl Erciyes sertifikasıyla birlikte yönetim sistemini uygulayacak. Uluslararası boyutuyla IQ Net sertifikasına da haiz olması ayrı bir güzellik oldu” dedi.



“Uluslararası pazarlamada çok önemli”

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahit Cıngı ise alınan belgenin uluslararası anlamdaki önemine vurgu yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarından sonra müşteri odaklı işletmeye endekslendiklerini ifade eden Cıngı, “Müşteri odaklı çalışmalarımızın alt yapısını tamamlamıştık. Türkiye’deki en iyi yönetilen dağın Erciyes olduğu zaten tüm ülkede biliniyordu. Son yıllarda yaptığımız çalışmalar sonucu direk uçuş seferleriyle çok sayıda yabancı turistin gelmeye başlaması nedeniyle müşteri odaklı çalışmalarımızı uluslararası standart haline getirip belgeleme ihtiyacı hissetmiştik. Allah’a çok şükür başardık. Bizim açımızdan uluslararası pazarlamada çok önemli bir enstrüman olacak” şeklinde konuştu.











