Uluslararası Türk Birliği sempozyumu yapıldı

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya, “Anadolu dünyanın gözbebeğidir. Anadolu’da yaşamak istiyorsanız ne şartlarda olursa olsun güçlü olmak zorundasınız. Bu gücü ancak ve ancak bilim, teknoloji ve ekonomiyle elde edersiniz. Türk dünyasının bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Türk Milletinin birlik ve beraberlik noktasında ne yapılması gerekiyorsa 2015 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olmamıza rağmen Türk dünyasının dertleriyle dertlenip, geleceğimizin daha güzel ellerde şekillenebilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Hedefimiz Türk Milleti ağlarken ağlıyoruz, gülerken de gülmek istiyoruz. Türk dünyası her zaman için kendi bağımsızlığının kendi elleri altında olduğunu bilmesi gerekiyor” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş düzenlenen sempozyumun önemine değinerek, “Birlik ailede başlar ama millette pekişir. Bu sempozyumda mutlaka birtakım sonuçlar ortaya çıkacaktır. Geçmişten günümüze Türk birliğini sarsmak için ellerinden geleni artlarına koymamışlardır. O nedenle bu sempozyum önemli. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Türklerin yaşadıkları topraklarda özgür ve bağımsız yaşamaları bizim idealimiz. İnşallah bu sempozyumun da dünya Türk birliğinin diyaloğu ve dayanışmasını sağlayacak birtakım bilimsel sonuçlar ortaya koyacaktır.

Sempozyum, çeşitli üniversitelerden katılan konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.