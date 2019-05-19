“UMUDUMUZU YİTİRMEYECEĞİZ”

Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen iftar programında iş insanları ve sanayiciler bir araya gelirken, katılımcılar arasında İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de yer aldı.







Programda konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, iş dünyası olarak umutlarını kaybetmeyeceklerini belirterek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından korunmak olan mübarek Ramazan ayının, dünyanın neresinde olursa olsun, baskı, zulüm ve şiddet altında olan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını yüce mevladan diliyorum. Ramazan ayı, birlik ve beraberlik duygularının yoğun bir şekilde yaşandığı paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma için iyi bir mektep, iyi bir fırsat ve imkandır. Ülke olarak bazı zamanlar ekonomik sıkıntılar yaşıyor, zorlu süreçlerden geçiyoruz. Dünyanın her ülkesinde de böyle sorunlar yaşanmaktadır. Sorunlarımızı görmemezlikten gelemeyiz. Önemli olan, bunları görmek ve düzeltme iradesini ortaya koyabilmektir. Millet olarak, böyle süreçleri el birliği ile aşacağımıza inanıyoruz. İş dünyası olarak; umudumuzu ve ümidimizi yitirmeyeceğiz. Moral ve motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.







Kayseri OSB yönetimi olarak uygulamaya dönük projelere devam ettiklerini söyleyen Başkan Nursaçan, "Birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Türkiye’nin 55 Mega Watt ile en büyük Güneş Enerji Santralini hayata geçirdik. Dış ticaretin geliştirilmesi adına; Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulmuştur. Yurt dışında, üreticilerimizin ürünlerini 365 gün sergileyeceği, Türkiye Ticaret Merkezleri kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir. Türkiye Ticaret merkezinin ilki yakın bir zamanda Dubai’de hizmet vermeye başlayacak. Böylece Kayseri OSB’yi Dubai üzerinden, Afrika ve Orta Doğu’ya açacağız. Bu konuda sağlamış olduğu katkılardan dolayı ticaret bakanımıza ve bakanlık yetililerine teşekkür ediyoruz. Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi’ne ayrı bir önem veriyoruz. 2018 yılına yaklaşık bin adet projeyi siz değerli sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Bu merkez Kayseri’nin Bakanlık Onaylı ilk tasarım merkezidir. Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi hizmete girmiştir. 2. hol inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir. Fuarımıza sağlamış olduğu katkılardan dolayı; Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ORAN yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gördüğünüz gibi sadece konuşmuyoruz, projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. İnadına yatırım, inadına üretim, inadına istihdam, inadına ihracat diyerek yolumuza devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki, üretim varsa ekonomi güçlü olur. Bir görevimiz ve sorumluluğumuz var. O da; sürdürülebilir ve sağlıklı büyümeyi yani istikrarı devamlı kılmalıyız. Pek tabii olarak, hükümetimizden beklentilerimizi her fırsatta dile getirmeye devam edeceğiz. Kısır, içi boş, yersiz ve gereksiz tartışmaları bir kenara atarak, asıl gündem olan ekonomiye odaklanmalıyız. Hep birlikte yeni başarı hikayeleri yazacağız inşallah. Zira, kaybedecek zamanımız yoktur" şeklinde konuştu.

İftara OSB Teknik Koleji öğrencileri, muhtelif fakültelerden yabancı uyruklu öğrenciler de katıldı.







