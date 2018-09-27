Üniversitelerin Güvenliğine Yönelik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Vali Kamçı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ilçe belediye başkanları, üniversite temsilcileri, kredi ve yurtlar kurumu temsilcisi ile ilgili kamu kurumlarının yöneticileri katıldı. Vali Kamçı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 4 üniversiteye sahip Kayseri’nin bu zenginliğinin farkında olduğuna işaret ederek, idari personel yapısı dikkate alındığında çok geniş bir kitleyi ilgilendiren yüksek öğrenimin huzur ve güvenliğini devam ettirme kararlılığında olduklarını söyledi. Kentte Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde yerli ve yabancı öğrenci olmak üzere toplam 74 bin 379 öğrenci bulunduğunu ifade eden Vali Kamçı, bu öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ailelerin evlatlarını üniversitelere gönderirken güvenlik konusuna özel önem vermeye başladığını kaydeden Vali Kamçı, “Üniversitelerimizde asayiş ve güvenlik açısından son derece başarılı bir 2018 yılı geçirdik. Huzur ortamının devamı ve en ufak bir üzücü olayın yaşanmaması adına aldığımız tedbirler sayesinde birkaç münferit küçük olay dışında üniversitelerimiz huzur ortamı içerisinde eğitimlerini sürdürüyorlar. Üniversite rektörlerimiz ile güvenlik birimlerimizin yöneticilerinin sürekli temas halinde olması ve önleyici tedbirlere ağırlık verilmesi ilimizin yüksek öğrenim öğrencileri açısından güvenli bir kent olmasını sağlamıştır” dedi. Vali Kamçı son olarak, yeni akademik yılda öğrencilere ve eğitimcilere de başarılı bir akademik yıl temennisinde bulundu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversitelerin güvenliğine yönelik sunumun da yapıldığı Üniversitelerin Güvenliğine Yönelik Değerlendirme Toplantısı’nda güvenlikle ilgili konular ve tedbirler görüşüldü.

