Ünlü, "tamamen dışa bağımlı bir ülke oluruz"

Daha önce biliyorsunuz kasaplarda iyi bir kıymanın kilosu 35 liradan satılıyordu. Et ve Süt Kurumu bunu ismi belli olan 2 markette 29 TL’den sattıracağını beyan etti. Yalnız bunlar yapılırken kasapları da düşünmemiz lazım" diyen Şaban Ünlü, "Kasaplar daha aşağı fiyatlarda et alamıyor. Et ve Süt Kurumu’nun 29 TL’den sattıracağı kıyma ve 30 TL’den sattıracağı parça et dışarıdan gelen ithal et. Bizim kasaplarımız normal besicilerden hayvan alıp piyasada satacak. 29 TL’den satılacak etin yüzde 8 KDV’sini düştüğünde 26 TL civarı. Kasapların eti bu fiyatlara mal etmesi, besicilerden de ucuz alması mümkün değil. Çünkü besici içeriye koyduğu hayvanları yüksek fiyata aldı, yem paraları yüksek. Bugün yerli etin karkas kemikli etin fiyatı 26 TL. Bunu kemiksiz ete döndürdüğünde 32 TL gibi maliyeti var, KDV’yi de koyduğunda 34-35 TL. Eğer devlet besiciyi de desteklemezse gelecek sene kimse ortada kalmaz, tamamen dışa bağımlı bir ülke oluruz" diye konuştu.



Şaban Ünlü, "Et ve Süt Kurumu’nun besiciye verdiği zayıf, besilik hayvanın döviz kurunu sabit tutması veya fiyatı düşürmesi, besiciye de gerekli et ve süt desteği sağlaması lazım. Aksi takdirde gelecek sene biz yerli hayvan, et bulamayız. Tamamen dışarı bağımlı kalırız, bu da doğru değil. Olayların dengeli gitmesi şart" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:



"29 TL’den satılan et Polonya’dan, Uruguay’dan gelen hayvanların etleri. Bir kısmı et olarak geliyor, bir kısmı da canlı hayvan olarak gelip Et ve Süt Kurumu kesip piyasaya veriyor. Tabi ki onlar tamamen ot besicisi, bizim buranın lezzetini tutmaz. Kilo olarak aynı kilo ama randıman olarak Türkiye’deki eti tutmaz. Bizim damak tadımıza uygun değil.



Devam etse dahi besiciye de gereken önemin verilmesi lazım. Besiciye de eti 29 TL’ye mal etme imkanı sağlanması lazım. Bu da ithal besilik denen hayvan fiyatının düşürülmesi, yem yönünden desteklenmesi, süt fiyatlarının da yükseltilmesi şart. Süt para edecek ki besici ineğini kestirmeyecek, yararlanacak, hayvan sayısını çoğaltacak.



Et fiyatlarında yükselme vardı, aşağı yukarı 2 aydır ithal etin gelmesi laflarından dolayı et fiyatlarında yükselme yok. Pastırma ve sucuk fiyatlarında düşme olmaz. Zaten yaz döneminden çıktık, yazın zam koyamadık. Yılbaşına kadar da pastırma ve sucuğa zam beklemiyoruz."