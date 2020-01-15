USHAŞ’ın Üçüncü Bürosu için imzalar atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyük önem verdiği sağlık turizminde önemli adımlar atılmasını sağlamaya devam ediyor. Sağlık Turizmi Çalıştayı ile başlayan, bilgilendirme toplantıları ve sağlık turizmi konusunda web sitesi oluşturulmasıyla devam eden çalışmalar önemli bir protokolle devam etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında USHAŞ ile protokol imzaladı. Başkan Memduh Büyükkılıç ile USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Mehmet Ali Yalçınkaya arasında imzalanan protokol, Erkilet Havaalanı’nda USHAŞ’ın bürosunun açılmasını ve Kayseri’de sağlık turizminin geliştirilmesi için çalışma yapılmasını kapsıyor.







“KAYSERİ’DE ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL VAR”

Büyükşehir Belediyesi ile USHAŞ arasındaki protokolün imzası sırasında konuşan Genel Müdür Mehmet Ali Yalçınkaya, Kayseri’yi sağlık turizminde potansiyeli olan bir şehir olarak gördüklerini söyledi. USHAŞ olarak yapacaklar faaliyetlerle Kayseri’ye gelen turist sayısını ileri bir noktaya taşıyacaklarını ifade eden Yalçınkaya, “İmzaladığımız protokol ve Sayın Başkanımızla yaptığımız çalışma sağlık turizmi için önemli bir adım oldu. İnşallah Kayseri ve ülkemiz için hayırlı olur” diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Kayseri’deki sağlık turizmi potansiyelinin USHAŞ tarafından da takdir edildiğini belirtti. Protokolün sağlık turizminin gelişmesi için önemli bir adım olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bir hekim olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık turizminin gelişmesinde tuzu biberi olması lazım diye düşündüm. Bu doğrultuda çalışmaları hızlandırdık ve imza aşamasına geldik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayseri’de akredite sağlık kuruluşu sayısının artırılması konusunda da USHAŞ’tan destek bekliyoruz. İnşallah bu protokol Kayseri turizminin gelişmesinde önemli bir rol üstlenecek. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

