UYANIK PROFESÖRE SUÇÜSTÜ

2 Müfettiş ve 2 sağlık denetmeninden oluşan SGK denetleme ekibi, Kayseri Doktor Öz Göz hastanesinde Prof.Dr. Özkırış’ın muayene ettiği hastalara o sırada hastanede olmayan Dr. Sündüz Karacagil’in kaşeli ve imzalı reçetesini verdiğini tesbit etti.



7 KİŞİ SİGORTASIZ ÇALIŞTI

Ayrıca hastanede yapılan kontrollerde 7 kişinin sigortasız olarak çalıştığı da tespit edildi ve 32 bin TL ceza yazıldı. Hastanenin bundan sonra özellikle çalışanların sigorta ve diğer sosyal haklarının takibi bakımından sürekli kontrol altında olacağı ifade edildi.



SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KONTROL VE SORUŞTURMA

Doktor ÖzGöz Hastanesi’nin şikayet edilmesine konu olan “sıkıntılı reçete” ve “muayenelerde devlet payı talebine” ilişkin hiçbir belge SGK İl Müdürlüğü’ne gönderilmedi. Buna karşın Kayseri SGK İl Müdürlüğü hastanenin bugüne kadar yaptığı tüm muayenelere ilişkin kontrol ve soruşturma başlattı.



MÜFETTİŞLER HASTALARA TEK TEK ULAŞACAK

Şimdi Bakanlık Müfettişleri tüm hastalara tek tek ulaşılarak, “Reçetenizde şu isim yazıyor siz bu doktora mı muayene oldunuz” diye sorgulama yapacak. Ayrıca profesör muayene ücreti ödeyen hastalara da “kendilerini kimin muayene ettiği “sorulurken, reçete üstündeki doktorla kendilerini muayene eden doktorun aynı olup olmadığı da araştırılacak.



ÖZKIRIŞ SORULARIMIZI YANITLAMADI

Doktor Öz Göz Hastanesi sahibi ve doktorlarından Prof. Dr. Abdullah Özkırış’a habere ilişkin sorularımızı gönderdik ve telefonla da birkaç kez arayıp görüşme talep ettik ancak hiçbir şekilde geri dönüş olmadı ve Prof.Dr. Özkırış sorularımızı yanıtlamaktan kaçındı.





