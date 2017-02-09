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Uygurtürk, Bakan Özhaseki İle Görüştü

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşerek, Doğu Türkistanlıların son durumu hakkında bilgiler verdi.

Uygurtürk, Bakan Özhaseki İle Görüştü
Uygurlara karşı algı operasyonlarının yapıldığını söyleyen Erkinbeğ Uygurürk, " Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki beye, özellikle son günlerde sanki Uygurların hepsinin yanlış işlere bulaşmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını, bu durumun bizi üzdüğünü aktardım. Sağolsun, bütün mazlumlarla olduğu gibi bizimle de yakından ilgilenen Özhaseki Bakanımız gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi" dedi.
Erkinbeğ Uygurtürk, Türkiye'nin ve Türk Milletinin her zaman Doğu Türkistanlılara destek olduğunun altınız çizerek, " Doğu Türkistan'ı işgal eden Çin, Türkiye'nin de gözünde Uygur Türklerinin imajını zedelemek için çalışmalar yapıyor. Bu oyuna gelmemeliyiz. Her toplumda olduğu gibi beş parmağın beşi de bir değil. Hangi toplumdan olursa olsun suça bulaşan, yanlış işlere kalkışan varsa cezasını çekecektir. Doğu Türkistanlılar olarak her zaman Türkiye'nin milli menfaatlerinin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki Türkiye'nin güçlenmesi ve Dünyada söz sahibi olması tüm Müslüman ve Türk Dünyasının en büyük dileğidir. Son kalenin Türkiye olduğunu hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız" diye konuştu.

AA
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