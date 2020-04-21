Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu madde ticareti yapan' 134 kişiye işlem yapılırken 9 kişi tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda; 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme' suçlarından 77 olayda 134 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 7’si adli kontrol neticesi serbest bırakılırken 9’ u ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 19 şahıs yakalandı. yakalanan şahıslardan 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan yapılan operasyonlarda; 1040,39 gram esrar, 113,75 gram eroin, 315,58 gram metamfetamin, 42,56 gram sentetik kannobinoid, 11,30 gram kokain, 6 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 2 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi.
 

Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri İl Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.