Uzlaşma görüşmelerinde sona yaklaşıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin şehre katacağı yeni çehre ile Kayseri'nin gelecek yüzyılına damga vuracağını belirtti. 147 yıllık belediye tarihinin en önemli projesini hayata geçirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Çelik, projenin ilk etabında hak sahipleriyle yapılan uzlaşma görüşmelerinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.



Şehrimize pek çok açıdan değer katacak olan projede 1.uygulama etabı için görüşmelerin 7 Kasım 2016’da başladığını hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, “İki ay içerisinde hak sahiplerinin %92’si ile uzlaşmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın kentsel refah ve yaşam kalitesini artıracak olan, huzurlu ve güvenli, sosyal alanları bulunan, şehrin merkezinde yeni bir yaşam sloganı ile devam eden projemizde çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Tüm hak sahiplerinin büyük çoğunluğunun rızası ile yürütülen projemizde, eşit, adil, şeffaf bir uzlaşma sağlanması için belediyemiz azami gayret göstermektedir. Uzlaşma görüşmeleri akabinde hukuki işlemlere başlanıp, yıkım ve yapım işlemlerinin daha hızlı ilerleyebilmesi için 1. uygulama etabında bulunan hak sahiplerimizden uzlaşma görüşmesini tamamlamamış veya yapmamış olan hak sahiplerimizi 20 Ocak 2017 tarihine kadar Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisimize bekliyoruz” dedi.



Başkan Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etabında baharla birlikte temel atacaklarını sözlerine ekledi.

İHA

