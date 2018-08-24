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Uzman erbaş son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman erbaş Seyit Tekir, son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman erbaş son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin Develi ilçesi Sindelhöyük mahallesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman erbaş Seyit Tekir, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sindelhöyük Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazına, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Tekir'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
 
Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, Y.S. yönetimindeki 06 BE 5255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, Kırklareli'nde uzman erbaş olarak görev yapan Seyit Tekir hayatını kaybederken, Y.S., E.S., O.S., V,S. ve A.K. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

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