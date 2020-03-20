Koronavirüs salgının ülkemizde de etkileri ve sonuçları yaşanmaya devam ederken, virüsle savaşmak için çok sayıda tedbirler alındı ve alınmaya da devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılar yapılırken, mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması, toplu alanlarda bulunulmaması gerektiği hatırlatılıyor. Şartlar gereği çalışmakta olan vatandaşlara ise tedbirlerini alarak çalışmaları tavsiye ediliyor.



Geri dönüşüm sektöründe çalıştığını ifade eden bir vatandaş gazetemize ulaşarak taleplerini dile getirdi. Aynı vatandaş sektörde çalışan vatandaşlar adına şu talep ve serzenişlerini dile getirdi: “İyi günler öncelikle ben geri dönüşümde çalışıyorum. Ne eldiven ne maske var. Sokağa çıkmayın evinizde kalın diyorlar, özel sektöre tatil var emekçi insanlar zor şartlar altında çalışıyor. Kimsenin umurunda olmuyor sesimizi duyun, tatil olsun hiçbir önlemimiz yok. Vaka sayısı çoğalacak geri dönüşümcüler çalıştığı sürece.”

