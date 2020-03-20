Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Vaka sayısı çoğalacak geri dönüşümcüler çalıştığı sürece”

Geri dönüşüm sektöründe çalıştığını ifade eden bir vatandaş, gazetemize ulaşarak, Koronavirüs salgınından dolayı çalıştığı sektörde de çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Kimsenin umurunda olmuyor sesimizi duyun, tatil olsun hiçbir önlemimiz yok. Vaka sayısı çoğalacak geri dönüşümcüler çalıştığı sürece” dedi.

“Vaka sayısı çoğalacak geri dönüşümcüler çalıştığı sürece”

Koronavirüs salgının ülkemizde de etkileri ve sonuçları yaşanmaya devam ederken, virüsle savaşmak için çok sayıda tedbirler alındı ve alınmaya da devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılar yapılırken, mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması, toplu alanlarda bulunulmaması gerektiği hatırlatılıyor. Şartlar gereği çalışmakta olan vatandaşlara ise tedbirlerini alarak çalışmaları tavsiye ediliyor.

Geri dönüşüm sektöründe çalıştığını ifade eden bir vatandaş gazetemize ulaşarak taleplerini dile getirdi. Aynı vatandaş sektörde çalışan vatandaşlar adına şu talep ve serzenişlerini dile getirdi: “İyi günler öncelikle ben geri dönüşümde çalışıyorum. Ne eldiven ne maske var. Sokağa çıkmayın evinizde kalın diyorlar, özel sektöre tatil var emekçi insanlar zor şartlar altında çalışıyor. Kimsenin umurunda olmuyor sesimizi duyun, tatil olsun hiçbir önlemimiz yok. Vaka sayısı çoğalacak geri dönüşümcüler çalıştığı sürece.”
 

Haber: Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇGeri DönüşümKoronavirüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.