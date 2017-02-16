Vakıflar Bölge’de ‘Vekalet’ engeli

Milli Emlak'tan sonra elinde en çok mülk bulundurma özelliğine sahip Vakıflar Genel Müdürlüğü, kazancıyla hem eski eserleri restore ettiriyor, hem de milyonlarca vatandaşa bakıyor.

Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü’nde ise işler böyle yürümüyor. Yaklaşık 4 yıldır vekaleten yürütülen kurumda iş yapılamıyor, neredeyse çivi bile çakılamıyor. Kadrosu Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü’nde olan İbrahim Genç, Vekaleten Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü’ne bakıyor. Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü’ne ise geçtiğimiz hafta yine vekaleten Melikgazi Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürü olan İnşaat Mühendisi Murat Seçilir atandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde 12 mimar ve mühendis çalışıyor. Ancak vakıfların şehrimizde yürüttüğü çalışmalar taşeron firmalar aracılığıyla yürütülüyor. Bu çalışmalar büyük maliyetlere neden oluyor. Vakıflar yüklenici firmalara ödemeler yaptığı gibi hiçbir işte çalıştırmadığı mimar ve mühendislere de maaşlarını vermeye devam ediyor. Anlayacağınız devletin parası çarçur ediliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te Başbakanlığa bağlanarak şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bahsedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlağın restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank’ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.

Şu anki Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem'dir. (wikipedi)

Haber: Bünyamin Gültekin

