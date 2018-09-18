VAKIFLAR ECDAT YADİGARINA SAHİP ÇIKIYOR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, “Hatuniye Medresesi Kiralıktır” ilanının medyada yer almasından müthiş rahatsız olduğunu kaydederek, “Özel şahsa nasıl geçmiş bu medrese bilmiyorum ama tapu kayıtlarını inceletiyoruz. Eğer geçmişinde vakıf kaydı çıkarsa otomatikman ve yasal olarak bizim kamulaştırma hakkımız doğuyor. Ve bu hakka mahkeme yoluyla da itiraz edilemiyor yasa ecdat yadigarına sahip çıkılmasına bu kadar sıcak bakıyor” dedi.

Aynı şekilde Cami Kebir yanındaki Pamuk Han’ın da bu şekilde geçmişte vakıf kaydı bulunarak kamulaştırıldığını kaydeden Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, “Orasını da kamulaştırdık şimdi sadece kamulaştırma bedeli üzerine mahkememiz sürüyor. Onlar bedele itiraz etti nihayetinde bir rakam üzerinde anlaşılacak ve mahkeme bittikten sonra da hemen restorasyonuna başlatacağız. Zira projelerini hazırlatıyoruz” diye konuştu.



