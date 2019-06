"Vaktimizi, kaynaklarımızı israf etmeyeceğiz" 

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da temaslarda bulunduğunu ve yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da Erciyes Kayak Merkezi'nin tanıtımına önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Açılan tüm etkinliklerde yer almayı, Kayserimizi ve Erciyesimizi, kayak merkezimizi tanıtmayı çok önemsiyoruz. Bu konuda gayret gösteriyoruz. Amacımız uluslararası nitelikte, dünya standartlarında olan böyle bir kayak merkezini elbette yurt içindeki vatandaşlarla birlikte yurt dışındaki vatandaşlara da tanıtmak. Ülkemize ve Kayserimize döviz girdisini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Otellerden bugün bize gelen bilgiler bağlantıların devam ettiğini ve çalışmaların hızla sürdüğünü söylediler. Malumunuz kışın Erciyes’teki oteller dolduğu gibi şehir merkezindeki otellerimiz de doluyor. Erciyes Dağı’nda daha önce otel yaptırma amaçlı arsa alan yatırımcılarımıza da hatırlatmalarda bulunuyorum, yatırımlarını zamanında yaptırmalarını aksi halde yeni yatırım alanları açacağımızı ve hukuki yönden de gerekli çalışma yapmamızın gerektiği kanaatindeyim. Bizim amacımız orada rant etmek değil, amacımız hizmet odaklı olarak yatırımcılarımıza fırsat sağlamak. Tüm bunların gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası boyutta öğrenci sayısını artırma yönelik de çalışma yaptığımızı vurgulamaya çalışıyorum. Hizmet sektörünün her alanında turizm sektörünü çeşitlendirilmesi doğrultusunda üzerimize belki vazife değil ama bizler sahipleniyoruz, gayret gösteriyoruz. Amacımız şehrimizin bu güzelliklerle anılması, döviz girdisinin sağlanması, istihdam ortamının sağlanması" şeklinde konuştu.



“Vakit ve kaynak israf etmeyeceğiz”

Vakit ve kaynakları israf etmeyeceklerini sözlerine ekleyen Büyükkılıç, "Bizim ilkemiz, inancımız, kültürümüz gereği deryanın kenarında olsanız da damlayı israf etmeyiniz. Biz yönetim anlayışımız ve felsefemiz gereği bu duyarlılığı gösteriyorsak takdir edilecek bir şey. Ama bu bizim yaşam tarzımız. Yani imkanlar çok olabilir ama benim bu imkanları savurmam gerekmez. Yokluğu, yoksuzluğu, imkansızlığı bilen her koşulda nasıl hareket edilmesini bilen bir anlayış sahibiyim. O açından burada baştan sona israf mantığı vardı da ben onu önlüyorum mantığı değil, daha dikkatli, daha etkin çalışmalar yaparak israfa fırsat vermeme, bize verilen görevi vebal anlayışıyla hayata geçirip çalışmalar yapıyoruz. Elbette bunun da sonuçlarını alıyoruz, kazanan şehrimiz, devletimiz, ülkemiz oluyor. Allah israf edeni sevmez, kulu hiç sevmez. Vaktimizi, kaynaklarımızı israf etmeyeceğiz" diye konuştu.



Terminal taşınmıyor, çalışmalar yapılıyor

Mevcut terminal binasının başka yere taşınması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını ancak iklimlendirme anlamında yapılması gereken çalışmalar olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Mevcut kullanılan yerle ilgili bayramda yetişmiyor diye bir şey yok. Ancak fiziki koşullarla ilgili önemli boyutlar var. Adaylık sürecinde orada bilgiler almış, incelemiş birisi olarak, seçildikten sonra gerekli uyarılarda bulundum. En üst düzey yetkilisiyle görüştüm, burada yapılması gereken bazı çalışmalar var. İklimlendirme konusunda çalışmalar yapılması lazım. Bu konuda arkadaşlarımız projelendiriyor. Zamanında Kayseri koşullarından çok normal bir iklim koşulu ile projelendirilmiş. Bu konuda duyarlılığımız devam ediyor. Terminale gittiğiniz zaman tavanın çok yüksek olduğunu görüyoruz, ona bağlı olarak da ısıtmada ve havalandırmada bazı sıkıntılar olabiliyor. Bu konuda talimat verdim, gerekli çalışmalar yapılıyor. 4 milyon TL de bir maliyet gerektiriyor. Şu aşamada taşınma gibi bir şey yok. Şehir merkezinde aldık oraya taşıdık, oradan da alıp bir başka yere taşımanın şu aşamada gereği yok. İsraf diye bir şeyden söz etim. Kayseri sadece Kayseri’den ibaret değil; bir Nevşehir’dir, Yozgat’tır, Sivas’tır, Kırşehir’in, Malatya’nın, Kahramanmaraş’ın bazı kesimi ticari ilişkiler bağlamda düşünüldüğü zaman. Sağlık, ticaret alanında da bir hinterlant olunca da hastaneye ulaşımda da yeri uygun. Şehrimize fazla mesafede de değil, o yönden de uygun. Şuanda onun yerine başka şeylere kafa yormak gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



“Ben işime bakarım”

Büyükşehir belediyesinin borcu hakkında da açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu hakkında şunları söyledi: "Benim gündemimde hiç böyle bir konu, açıklamam olmadı. Ben önüme, işime bakarım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gücü mevcut koşullarda rahatlıkla borcunu ödeyecek kapasitede, rahatlıkla yönetilecek konumda ve durumda; oturmuş bir belediyecilik anlayışı var. Elbette ki yerel yönetimle ilgili yatırım amaçlı yapılan yol, alt geçit gibi hizmetler için alınan krediler var. Zamanında ödeniyor. Özellikle Sahabiye Projesi’nin hızlandırılması ve sürecin başlatılması bağlamında mağduriyet olmaması için önlem olarak kredi aldık. Herhangi problem yok, gerektiğinde kullanırız. Mali konularla ilgili her şey şeffaf ve açık. Sayıştay Denetimi, meclis boyutunda plan bütçe komisyonu bağlantısında hepsi var ama en önemlisi vicdan denetimi var. O da bizim için olmazsa olmaz. Bizim bu konularla ilgili hiçbir açıklamamız yok. Biz işimize, önümüze bakarız. Bu şehri daha yaşanılabilir, daha çevreci nasıl olumlu yönüyle geleceğe taşırız, onun kaygısındayız."