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Vali Günaydın'dan teşekkür

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 18-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Kayserili vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Günaydın'dan teşekkür

Vali Günaydın, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “18-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyarak sağlık çalışanlarımıza, emniyet jandarma görevlilerimize, görevli bütün kurum-kuruluş çalışanlarımıza destek veren Kayseri’li hemşehrilerime teşekkür ederim. Tedbiri elden bırakmayalım, gerekmedikçe sokağa çıkmayalım” ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgını nedeniyle 18-19 Nisan tarihleri arasında ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.


Haber: Fatma Alkan

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