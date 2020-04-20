Vali Günaydın'dan teşekkür

Vali Günaydın, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “18-19 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyarak sağlık çalışanlarımıza, emniyet jandarma görevlilerimize, görevli bütün kurum-kuruluş çalışanlarımıza destek veren Kayseri’li hemşehrilerime teşekkür ederim. Tedbiri elden bırakmayalım, gerekmedikçe sokağa çıkmayalım” ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgını nedeniyle 18-19 Nisan tarihleri arasında ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.
Haber: Fatma Alkan