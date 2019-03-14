Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Günaydın Şehit Mehmet Han'ın mevlitine katıldı

Vali Şehmus Günaydın, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han için, ailesinin ikamet ettiği Talas ilçesinde okutulan mevlite katıldı.

Vali Günaydın Şehit Mehmet Han'ın mevlitine katıldı

Mevlit programına Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, kumu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han’a Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Günaydın, "Devlet olarak şehit ailelerimizin her zaman yanındayız.” diye konuştu.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit programı Talas İlçe Müftüsü tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerVali Şehmus GünaydınTalasŞEHİT AİLESİMevlit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.