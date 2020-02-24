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Vali Günaydın’a Vergi Haftası Ziyareti

Vali Şehmus Günaydın, 31. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, grup müdürleri ile şube müdürlerini kabul etti.

Vali Günaydın’a Vergi Haftası Ziyareti

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergi ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla, 1990 yılından bu yana kutlanan Vergi Haftası’nın 31’incisi ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Bu kapsamda 24 Şubat-01 Mart tarihleri arasındaki Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ile Vergi Dairesi Grup Müdürleri Vali Günaydın’ı ziyaret etti.



Vali Günaydın, kabulde yaptığı konuşmada, Vergi Haftası münasebetiyle bütün vergi teşkilatının, yöneticilerinin ve vatandaşların haftasını tebrik etti.
Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu belirten Vali Günaydın, toplanan vergilerle eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetlerin yürütüldüğünü ifade etti.



Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ise gerçekleştirdikleri çalışmalar ve vergi tahakkuku hakkında bilgiler vererek, bu çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Vali Günaydın’a teşekkür etti.
 

Kurumsal

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