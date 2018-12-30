Vali Günaydın’dan Yeni Yıl Mesajı

Vali Günaydın, "Değerli Kayserili hemşehrilerim, kimi zaman mutluluk, kimi zaman hüzünlerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bir yıl daha nihayete ererken, yaşanan her günden ayrı tecrübeler edinilmiş olması ve bu tecrübeler ışığında yeni bir yıla yepyeni umutlarla başlangıç yapılması huzur, mutluluk ve başarılara birlikte ulaşabilmemizin vazgeçilmez şartıdır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Her yeni yıl başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği bir yıldır.

2019 yılında da, tarihimizden aldığımız gücü, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, Ülkemiz ve İlimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin yakınlarının, kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, İlimizde bulunan misafirlerimizin, çalışma arkadaşlarımın, çalışmalarımıza katkı ve destek veren basın mensuplarımız ile aile ve yakınlarının, yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor, 2019 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. "



