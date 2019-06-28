Vali Günaydın’dan Yerel Basına Destek Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yerel basının güçlendirilmesi ve gazetelere destek amacıyla, tüm kamu kurumlarına, ihalelerin basın yoluyla duyurulması ve ilanların Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayınlanması hususunda bir genelge gönderiyor.

28 Haziran 2019 Cuma 14:44