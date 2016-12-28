Vali-Halk buluşamadı Kayseri Valiliği tarafından bir süre önce başlatılan Vali-Halk Buluşması’na vatandaşlar yine ilgi göstermedi. Ortaya çıkan görüntü ise “Vali-Halk buluşamadı” yorumlarına neden oldu.

Geçtiğimiz aylarda Başbakan Binali Yıldırım valilerle gerçekleştirilen toplantıda halkın şikayet ve dileklerini toplantılar yoluyla dinlemeleri talimatı vermişti.



Bu talimatın ardından kentimizde Vali Süleyman Kamçı başlatılan uygulama ile ilk olarak mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Daha sonra ise “Halk buluşması” adı altında gerçekleştirilen toplantılar düzenlenmeye başlandı.



Salon boş kaldı

Geçtiğimiz haftalarda ilki gerçekleştirilen Vali-Halk Buluşması’nda salonda büyük boşluklar olduğu gözlenirken, dün gerçekleştirilen toplantıda ise yine benzer görüntüler ortaya çıktı.



Jet hızıyla yapıldı

Çok az sayıda bir vatandaşın katıldığı gözlenen toplantı Vali Süleyman Kamçı’nın katılacağı başka bir program nedeniyle jet hızıyla yapıldı.



Basın mensuplarına kapalı

Diğer yandan toplantıda basın mensuplarının sadece birkaç dakika görüntü almasına izin verilirken, belirtilen saatten önce başlayan toplantıya birçok basın mensubu yetişemedi.



Salonun ismi de mesafesi de uzun



Başka bir ilginç konu da toplantının neden Valilik gibi daha merkezi bir yerde yapılmadığı… Toplantı yeri olan eskiden İl Özel İdaresi’ne ait şimdi ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın kullanımında olan Tiyatro Salonu ismi itibarıyla bilinmediği gibi ulaşımı da çok zor bir mekan.



Gazetemiz yazarlarından Ahmet Taş’da konuya olan hassasiyetini göstererek,

konuyu köşesine taşıdı.



Kayseri Gündem

