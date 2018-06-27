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VALİ HALKLA BULUŞTU

Halk Toplantıları’nın Haziran ayı buluşması Vali Süleyman Kamçı başkanlığında vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

VALİ HALKLA BULUŞTU

  Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantıları Vali Süleyman Kamçı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapıldı.
  Toplantıya Vali Kamçı’nın yanı sıra ilçe kaymakamları, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
  Vali Kamçı, Halk Günlerinde vatandaşla hiçbir aracı olmadan bir araya gelmenin, onların sorunlarını ilk ağızdan dinlemeyi sağladığını; böylelikle sorunların çözümünde imkânlar ölçüsünde çok daha etkili yöntemler bulunabileceğini, çözüme daha kısa sürede ulaşılabileceğini belirtti. Halk Günlerinin devlet-millet kaynaşmasını artıracağını da ifade eden Vali Kamçı, bu toplantılar sayesinde halkımızla bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkânlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini sözlerine ekledi.
  Vali Süleyman Kamçı, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi.
                               
 

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