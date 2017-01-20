Vali Kamçı 112 Acil Çağrı Merkezini gezdi Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Erkilet Mahallesinde kurulan yeni merkeze gelen Kamçı, Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak'tan merkezin son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Kamçı, burada yaptığı açıklamada, Acil Çağrı Merkezi'nin 112, 155, 110, 156, 177 gibi acil durumlarda aranılan numaraların tek bir merkezde birleştirilmesi ve tek bir merkezden koordinasyonunun sağlanacağı, böylece hayati önem taşıyan acil çağrı hizmetlerinin tek elde toplandığını söyledi.

Modern şekilde tasarlanan merkezin teknolojinin tüm imkanları ile donatıldığını dile getiren Kamçı, merkezin hizmete girdikten sonra hayati önem taşıyan ihbarlara karşı çok daha hızlı ve etkili müdahale edilebileceğini kaydetti.

Önümüzdeki günlerde hizmete girecek 6 bin 169 metrekare alana sahip merkez, toplam 6 milyon 293 bin liraya mal oldu.

Kurum Haberi



