Vali Kamçı Adli Yıl Açılış Programına Katıldı

Özel bir otelde düzenlenen resepsiyona Vali Kamçı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Abdülkadir Akın, Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Kerim Güney, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile hakim ve savcılar katıldı.



Vali Kamçı, yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, hakim, savcı, avukat ve tüm personele yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. Resepsiyonda konuşma yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın ve Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun da yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak, tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.







Fatih Bar



