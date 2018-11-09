Vali Kamçı: “Alnımızın Akıyla Kayseri’den Ayrılıyoruz”

Kayseri’de yaşayan Karadenizliler, son Valiler Kararnamesi ile Cuma günü şehirden ayrılacak olan Vali Süleyman Kamçı için veda yemeği düzenledi. Veda yemeğine Vali Kamçı ve eşleri Ayşe Kamçı’nın yanı sıra Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya ve çok sayıda Karadenizli vatandaş katıldı.



“Vali olduğumu öğrendiğim şehirden Vali olarak emekli oluyorum”

Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya’nın yemek duasının ardından, Vali Kamçı’ya Karadenizliler adına plaket takdimi yapıldı. Kayseri’den gönül rahatlığı ile ayrıldığını dile getiren Vali Kamçı, “İlk valiliğimi Kayseri’de öğrenmiştim. Bingöl Valiliğimi Kayseri’de bir otelin dördüncü katında, müfettiş olarak görev yaptığım sırada, saat 12.00’da bir haber televizyon kanalından öğrenmiştim. O zaman cep telefonları bu kadar yaygın değildi. Ankesörlü telefonla evimi aradım, orada öyle öğrenmiş olduk. Kayseri’de Mevlüt Çetinkaya vali idi. 21 yıldan daha fazla zaman öncesinde valiliğimi öğrendiğim şehirden Cuma günü vali olarak ayrılacağım. Gönül rahatlığı ile ayrılıyorum” diye konuştu.



2. Geleneksel Hamsi Festivali düzenlenecek

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise, etkinliklerinde kendilerini yalnız bırakmayan Vali Süleyman Kamçı’ya teşekkürlerini iletti. İlki 15 Temmuz’dan sonraki Demokrasi Günlerinde başlayan Karadenizliler etkinliklerinin, sekizincisini düzenlediklerini kaydeden Öztürk, bundan sonra 2. Geleneksel Hamsi Festivalini yapacaklarını sözlerine ekledi.



Veda yemeği hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

