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Vali Kamçı Başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kayseri Valisi Süleyman Kamçı başkanlığında toplandı. 

Vali Kamçı Başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Vali Kamçı, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda, bağımlılıkla ilgili mücadelede herkesin üstüne düşen görevi yapmaya çalıştığını ifade ederek, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti. 

Bağımlılıkla ilgili mücadele hedeflerinden bahseden Vali Kamçı, daha sonra gündem maddeleri üzerinde ilgili kurum yetkililerini söz verdi. 

Vali Kamçı’nın yaptığı açılış konuşmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Sekretaryası organizasyonunda önceki toplantılarda alınan kararlara yönelik bu toplantıya kadar yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede tüm kurum ve kuruluşların, STK’ların ve üniversitenin eşgüdüm içerisinde, işbirliği halinde olması gerektiği vurgulandı. 

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı bilgilendirmenin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. 
 

İHA

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