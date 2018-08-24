Vali Kamçı Gesi Fatih Emniyet Hizmet Binası’nda İncelemelerde Bulundu

Vali Süleyman Kamçı’yı inşaat alanına gelişinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve İl Jandarma Komutanı J.Kıd.Albay Hüseyin Bekmez karşıladı.

Emniyet Hizmet Binası inşaatı hakkında İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’dan bilgi alan Vali Süleyman Kamçı yapmış olduğu açıklamada; “Melikgazi belediyemizin yaptırmış olduğu karakol binasını görüyoruz. Aslında müstakil güzel bir bina. Baktığınızda ilçe emniyet müdürlüğü olacak vasıflarda bir bina. Şu anda Kayserimizde bunun gibi yedi tane binamız, polis merkezimiz hizmete girmiş olacak. Bu anlamda ben belediyelerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz iki, Melikgazi Belediyemiz bir, Kocasinan Belediyemiz bir ve Şeker Fabrikamızda daha geniş çaplı bunun iki katı büyüklüğünde bir polis merkezi yapmakta şu anda. Dolayısıyla yedi tane binanın yapımında emeği geçen herkese, emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hayırsever belediyelerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel binanın hayırlı hizmetler yapmasını diliyorum” dedi.

