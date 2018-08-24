Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Kamçı Gesi Fatih Emniyet Hizmet Binası’nda İncelemelerde Bulundu

Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gesi Fatih Mahallesi Emniyet Hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Kamçı Gesi Fatih Emniyet Hizmet Binası’nda İncelemelerde Bulundu

Vali Süleyman Kamçı’yı inşaat alanına gelişinde İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve İl Jandarma Komutanı J.Kıd.Albay Hüseyin Bekmez karşıladı.
Emniyet Hizmet Binası inşaatı hakkında İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’dan bilgi alan Vali Süleyman Kamçı yapmış olduğu açıklamada; “Melikgazi belediyemizin yaptırmış olduğu karakol binasını görüyoruz. Aslında müstakil güzel bir bina. Baktığınızda ilçe emniyet müdürlüğü olacak vasıflarda bir bina. Şu anda Kayserimizde bunun gibi yedi tane binamız, polis merkezimiz hizmete girmiş olacak. Bu anlamda ben belediyelerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz iki, Melikgazi Belediyemiz bir, Kocasinan Belediyemiz bir ve Şeker Fabrikamızda daha geniş çaplı bunun iki katı büyüklüğünde bir polis merkezi yapmakta şu anda. Dolayısıyla yedi tane binanın yapımında emeği geçen herkese, emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hayırsever belediyelerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel binanın hayırlı hizmetler yapmasını diliyorum” dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Süleyman KamçıVALİ KAMÇIHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.