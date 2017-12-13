Vali Kamçı, göçmenleri ağırladı



Vali Kamçı burada yaptığı konuşmada, 18 Aralık Göçmenler Günü’nün ülkemizde ve dünya çapında yerinden edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Göçmenlik denildiğinde sadece iş bulmak amacıyla değil ekonomik sebeplerle birlikte siyasi, eğitim ve diğer nedenlerle insanların bulundukları yerden bir başka ülkeye göç etmesi orada bir süre ya da daimi olarak yaşamasının akla geldiğini belirten Vali Kamçı, şöyle devam etti:

“Türkiye, son yıllarda komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle başta Suriye ve Irak olmak üzere birçok misafire ev sahipliği yapıyor. Kayseri’de de yaklaşık 70 binin üzerinde Suriyeli barınıyor. Bunların dışında sizin aranızda, birçoğunuzun da olduğu gibi buraya eğitim amaçlı ya da çalışma amaçlı gelen misafirlerimiz de var. Belli bir işe sahip olan ya da üniversiteye eğitim amacıyla gelen misafirlerimizin büyük bir kısmı normal gündelik hayatlarını yaşıyorlar.”

Vali Kamçı, Kayseri’nin konukseverliği ve hayırseverliği ile anılan bir şehir olduğunu belirterek, ilimizin bu özellikleriyle sığınmacıların yaşadıkları birçok sorununun üstesinden gelmesine destek olduğunu ifade etti.

Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Hasan Çağatay Nazik’in de bilgi verdiği ziyarette, göçmenler Vali Kamçı’ya çiçek takdim ettiler.

Göçmen misafirlerle bir süre sohbet eden Vali Kamçı, daha sonra İl Göç İdaresi Müdür Vekili Hasan Çağatay Nazik’ten ilimizde yaşayan göçmenler hakkında bilgi aldı.

Kurum Haberi

