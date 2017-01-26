Vali Kamçı halkla üçüncü kez buluşuyor Vali Süleyman Kamçı, İçişleri Bakanlığı´nın talimatı ile vatandaşların taleplerinin dinlenmesi üzerine başlatılan halk buluşmalarının üçüncüsünü, 31 Ocak 2017 Salı günü gerçekleştireceğini açıkladı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşlarımızı davet eden Vali Kamçı, bu toplantılarda vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini kaydetti.

Kayseri merkezde yapılacak olan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Kamçı, vatandaşlarımızın talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini belirtti.

31 Ocak 2017 Salı günü saat 14.00’te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapılacak olan “Halk Toplantıları”na tüm vatandaşlarımız davetlidir.