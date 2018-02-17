Vali Kamçı hayırseverlerle buluştu

Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen programa, Vali Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Şahin Güven, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve hayırseverler katıldı.

Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada, kazançlarının önemli bölümünü başka işlerde harcayabilecekken hayır işlerinde değerlendiren ve bu bakımdan bir yarış içerisinde bu güzel geleneği sürdüren hayırseverlerimizin, önemli yatırımlarıyla ilimizin kalkınması ve gelişmesine de katkı sağladığını ifade etti.

Bu anlayışın hem inancımızın, hem de duyarlı vatandaşlığın çok güzel bir yansıması olduğunu ifade eden Vali Kamçı, şunları kaydetti:

“Kültürümüzün önemli bir mirası olan imece ve yardımlaşma anlayışının da temsilcisi olan hayırseverlerimizle gurur duyuyor, bu vesileyle siz kıymetli hayırseverlerimize bir kez daha şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Siz değerli hayırseverlerimiz, sadece ilimizde ve ülkemizde değil, dünyanın her neresinde olursa olsun, zor durumda olan insanlara karşı duyarlı oluğunuzu, bugün Halep’e yolcu etmiş olduğumuz yardım tırlarına sağladığınız katkılarla da bir kez daha göstermiş oldunuz.”

Suriye’de yaşanan iç savaş ve işgaller sonrasında, mağdur durumda olan, evsiz, yurtsuz kalan milyonlarca Suriyeliyi ülkemizde misafir ettiğimizi belirten Vali Kamçı, “Suriye’de yaşanan istikrarsızlık, ülkemizin güvenliğini tehdit etmenin de ötesine geçmiştir. Bu kapsamda, sınır güvenliğimizin tesisi için başlatmış olduğumuz, Afrin Zeytin Dalı Harekatı’nın 27. günündeyiz. Afrin’de, terör örgütlerine karşı sürdürülen haklı mücadelemizde, ülkemize ve güvenlik güçlerimize Rabbimizden muvaffakiyetler diliyorum.” dedi.

Konuşmanın ardından Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli vakıf çalışmaları hakkında bir sunum yaparak, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İHA

