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Vali Kamçı: “Her türlü eğitim çalışmasında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanındayız”

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye hayırlı olsun ve iade-i ziyarette bulundu. 

Vali Kamçı: “Her türlü eğitim çalışmasında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanındayız”

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci ve müdür yardımcıları tarafından müdürlük hizmet binası önünde karşılanan Vali Kamçı, Kayseri’nin öncelikli hedeflerinden birinin eğitim olduğuna vurgu yaparak, ilimizin mevcut eğitim başarısının arttırılması noktasında eğitim camiasına önemli görevler düştüğünü söyledi. 

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve ekibine başarılar dileyen Vali Kamçı, valilik olarak da her türlü eğitim çalışmasında yanlarında olduklarını ifade etti. 

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci ise, Valimiz Süleyman Kamçı’nın yaptığı ziyaretten büyük onur duyduklarını ifade ederek, eğitimi her zaman öncelikli hedefi olarak belirten Vali Kamçı’nın bu yaklaşımının kendileri için büyük bir şans olduğunu, Valiliğin himayelerinde Kayseri’nin eğitim kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak için tüm eğitim camiası olarak elbirliğiyle çalışacaklarını kaydetti. 
 

İHA

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