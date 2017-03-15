Vali Kamçı iade-i ziyaretlere devam ediyor

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Abdullah Gül Üniversitesini ziyaret eden Vali Kamçı’yı, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve Rektör Yardımcıları karşıladı.

İkinci kez Rektörlüğe atanan Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Kamçı, “ Rektör Sayın Sabuncuoğlu ile birlikte yeni dönemde beraber güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Yeni dönemde kendisine başarıların devamını diliyorum. Tekrardan yeni görevi hayırlı olsun.”

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Kamçı’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Vali Kamçı’ya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’de eşlik etti.

AGÜ ziyaretinden sonra Vali Kamçı, Kocasinan Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kocasinan Belediyesi’ne gelişinde Vali Kamçı’yı Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, belediye başkan yardımcıları ve personel karşıladı.

Vali Kamçı, merkez ilçe olan Kocasinan’ın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Çolakbayraktar’a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayraktar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2016 yılında yapılan çalışmalar ve 2017 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında Vali Kamçı’ya bilgi verdi.

Kocasinan Belediyesi ziyaretinin ardından Talas Belediyesine geçen Vali Kamçı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve personel tarafından karşılandı.

Vali Kamçı burada yaptığı konuşmada, İlk kez belediye binasına geldiğini belirterek, yeni belediye binasını çok beğendiğini söyledi.

Kendisinin de Talas’ta ikamet ettiğini hatırlatan Vali Kamçı, “Biz en çok Talas’ta ikamet ediyoruz. Talas’ı çok seviyoruz. Talas çok güzel. İstikbal vaat eden bir ilçe. Kayseri’de en çok nüfus artışı Talas’ta oluyor. Talas’ta başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Güzel çalışmaları var.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, Vali Süleyman Kamçı’nın göreve geldiği günden beri Talas Belediyesi’nin projelerine her türlü destek verdiğini söyledi.



İHA